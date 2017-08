David Martínez: "Mi objetivo es ser campeón nacional"

Hace casi dos décadas que David Martínez (28/08/1990) cambió nadar por subirse a una piragua y navegar. Miembro del Club Náutico Sevilla, hoy puede presumir de cuatro medallas nacionales absolutas y doce coronas andaluzas en K-1, además de otras 21 en barcos de equipo. Ahora ansía el título nacional, el único que se le resiste.

- ¿A qué edad y cómo nació el interés por la piragua?

- Comencé cuando tenía 7 años. Antes hacía natación, y camino a la piscina pasaba por el Puente del V Centenario y allí veía a las piraguas pasar. Yo, que por entonces tenía sólo 5 o 6 años, me dedicaba a contarlas. Desde esa edad comenzaron a gustarme.

- Utiliza el kayak para competir. ¿Existe mucha diferencia entre competir en kayak y en canoa?

- No mucho, salvo la postura y la forma de la piragua? la distancia y el tiempo de competición es el mismo.

- Compite en la modalidad de aguas tranquilas. ¿Ha probado alguna vez competir en aguas bravas?

- Lo he probado como hobby pero nunca he competido. En Sevilla no hay ningún sitio específico para practicarlo. Es más en zonas de montaña.

- Cuenta con varias medallas a nivel nacional y autonómico pero, ¿hay algo que le haya faltado en su trayectoria como piragüista?

- Siempre se puede mejorar, pero estoy contento. Quizás hubiera deseado poderme dedicar más libremente a la piragua, con más tiempo, pues he tenido que ir compaginándolo con los estudios y trabajo.

- ¿Se marca algún objetivo en la actualidad?

- Conseguir ser campeón de España. He conseguido cuatro veces quedar en tercer lugar, así que tengo la espinita de no haber sido aún campeón.

- También ha competido en Dragones, canoas de 20 personas. ¿Considera complicada dicha modalidad?

- Por un lado, la coordinación es más complicada. Somos veinte personas que tenemos que remar a la vez. Pero en lo que a esfuerzo físico se refiere, es un poco más llevadero. Obviamente tienes que rendir al máximo, pero al fin y al cabo tienes la inercia de otros 19 compañeros remando.

- ¿Considera que la afición y el interés por este deporte han evolucionado en este país?

- Sin duda, sobre todo gracias a figuras como las de David Cal o Saúl Craviotto. A nivel olímpico han ganado muchísimas medallas en los últimos años. Los deportes minoritarios se conocen por las Olimpiadas, y en los últimos años hemos tenido un destacado papel en piragüismo. Todo eso ayuda a que este deporte sea más conocido a nivel nacional. Hoy en día, en Sevilla se han abierto muchos clubes de alquiler de piraguas, la gente se interesa un poco más en ellas, aunque sea por ocio.

- ¿Tiene algún referente en este deporte?

- David Cal es el deportista español con más medallas olímpicas, y en un deporte como el nuestro, en el que los Juegos Olímpicos es la competición que le da mayor repercusión, le convierte en un referente. Ya no sólo para nosotros, sino para cualquier deportista. También Saúl Craviotto podría ser un referente para cualquier piragüista. Además he tenido la suerte de competir contra él en más de una ocasión.