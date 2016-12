Si no es pronto, que sea bueno

Los líos societarios del Betis vuelven a afectar a la planificación deportiva. Miguel Torrecilla aún no puede firmar al deseado central zurdo, una necesidad que es reconocida por el club hace mucho tiempo, pero lo cierto es que el director deportivo, que tiene varios frentes abiertos para la crucial contratación, no puede comprometerse con ningún futbolista hasta la resolución de la Junta de accionistas. Con todos estos condicionantes parece difícil que el futbolista elegido por el salmantino pueda estar preparado para competir en el primer partido del año contra el Leganés. Si no es pronto, el objetivo es que de verdad llegue para aportar y no para ser un parche por la marcha de Mandi, aunque para eso también tendrá que subir el margen presupuestario.