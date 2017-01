Si se confían... mejor

Más de 17 euros por euro apostado ofrecen las casas de apuestas por un triunfo verdiblanco. Pese a la mejoría de los últimos partidos, poco confían en que el equipo de Víctor pueda dar hoy la sorpresa en su última visita al Calderón. Y no es porque su rendimiento baje cada vez que se aleja del Villamarín o porque su historia en este campo, fuera de las finales coperas, no sea muy halagüeña, simplemente es porque ven muy difícil que el Betis pueda sorprender a un Atlético que está tratando de retomar la fortaleza de antaño y que no se puede permitir más tropiezos. Sin embargo, el equipo heliopolitano tiene mucho que decir, llega con confianza tras su última victoria, con un Rubén en racha, con Ceballos de dulce, con Jonas mejorando cada día y con Joaquín recuperado. Si se confían, como hicieron en Copa, pueden llevarse otro susto.