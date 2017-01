A Torrecilla se le agota el tiempo

Pese a que a Torrecilla se le exigía traer pronto al central para paliar la baja de Mandi en la Copa de África y a que, tras medio mes, aún no ha llegado nadie, pocos le han culpado en este tiempo de que no lo esté haciendo bien. Ya sea porque no gustaban los jugadores que ha tocado y, por una cosa u otra, no han llegado y porque los que sí gustan aún no ha podido hacerse con ellos, ni la afición ni el entorno le han metido prisa. A ello ha ayudado también que las urgencias que se preveían en defensa no han surgido y Víctor se ha podido apañar con lo que tenía hasta ahora. Pero el plazo cada vez es menor y la necesidad sigue estando, de ahí que se haga cada vez más necesario subir la presión. Ayer ofrecieron a un central de nivel, Tzavellas, Muniesa se 'vendió' en las redes, Jach no está aún descartado... Uno debe venir ya.