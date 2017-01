Tosca, un fichaje de futuro

Decía Víctor hace un mes que necesitaba la llegada del central para evitar problemas mientras Mandi estuviera en la Copa de África. El central argelino caía ayer eliminado, por lo que llegará en los próximos días, justamente el mismo día en el que el club cerraba al central que estaba buscando: Alin Tosca. Más de uno se preguntaría si no llegaba tarde. Y la respuesta es un no rotundo. Torrecilla estaba buscando un jugador para esa posición de cara al futuro y no sólo para solucionar un problema temporal.

Y, pese a que el rumano no era la primera opción, sí estaba en un lugar destacado en su agenda y por eso le ha firmado por tres temporadas y media. De hecho, sin experiencia en una liga potente, es más un fichaje para las próximas temporadas que para que dé rendimiento inmediato. Para eso ya tiene a Mandi y a los demás... a tope.