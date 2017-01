Monchi no va de farol

Payet, Hazard, aunque sea el menor, Dani Parejo... Cuando Monchi dijo hace unos días que estaba buscando una ´guinda´ a este maravilloso pastel estaba claro que, una vez más, no era una frase para la galería. Y aunque no haya venido y parezca prácticamente imposible, estando el de San Fernando de por medio no se puede descartar alguna sorpresa en este último día. Porque lo que parece claro es que lo de Montoya, pese a quedarse y a que le va a permitir a Sampaoli equilibrar el plantel y contar con más opciones para usar sus bandas, era más una ´necesidad´ que un añadido. Y eso que su calidad, por lo que se ha podido ver en Argentina y teniendo en cuenta los clubes que se lo disputaban, nadie se la discute. El Sevilla acierta quedándoselo, aunque eso signifique reconocer un error con Ganso o Kiyotake. También son necesarios.