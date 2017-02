Jugada maestra

El éxito en los mercados no sólo se mide por el nivel de las incorporaciones, sino también por la capacidad para retener a los bastiones del equipo. Porque, como ocurre con N'Zonzi, preservar a un peso pesado se puede considerar el mejor fichaje posible. No en vano, el galo se erige en piedra angular del sistema de Sampaoli, en el que abarca contención y protagonismo en el inicio de las jugadas, y renovarlo con una sensible subida de su cláusula es fruto del buen trabajo realizado en el club en todos los aspectos, tanto por la posibilidad de realizar un esfuerzo económico como por hacer sentirse al futbolista como en casa. Su continuidad refleja además el compromiso con el Sevilla del jugador, que contaba con suculentas ofertas para marcharse ya y que ha preferido seguir contribuyendo al incesante crecimiento nervionense.