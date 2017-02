Al final, los ultras del Rayo Vallecano se van a salir con la suya. Salvo sorpresa mayúscula, Zozulia preferirá su seguridad y la de su familia a estar cinco meses en un 'infierno'. Aunque eso suponga no jugar más esta temporada. Una minoría ha contaminado con un rumor infundado a toda una afición de la conveniencia de boicotear el fichaje del ucraniano por su supuesta filiación neonazi. La verdad es que el titular es contundente. "No dejes que la verdad te estropee una buena noticia", dicen los malos periodistas. Algo así ha ocurrido en el afamado barrio madrileño. Unos vídeos traducidos por vaya usted a saber quién, más la torpeza (eso es incuestionable) del delantero, pesan más que las explicaciones de quienes le conocen perfectamente, sus compañeros, políticos y expertos. Nada extraño hablando de LaLiga. 'Made in Spain'.