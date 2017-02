Lo ocurrido ayer en el Nuevo Los Cármenes merece un serio toque de atención y una profunda reflexión, porque el Betis completó un partido ridículo ante un rival que sólo necesitó aprovechar los errores y la inexplicable carencia de intensidad de los heliopolitanos. Porque, sencillamente, los de Víctor no compitieron en Granada y ofrecieron una pésima imagen en vísperas del derbi hispalense. El técnico, que tampoco se mostró acertado con el planteamiento, tiene que tomar cartas en el asunto y pedir explicaciones a los suyos para evitar a la afición episodios tan desilusionantes como el de anoche. De momento, ha adoptado la medida de cancelar el descanso previsto para el fin de semana como castigo a la plantilla y mensaje a la afición de que no se han ganado un respiro y de que trabajarán a destajo para preparar el duelo cainita. Los jugadores deben aceptarlo y esforzarse al máximo para disculparse con hechos con un beticismo que no merece tal suplicio.