Inflexión con todas las letras

Si el editorial de ayer invitaba al Betis a tomarse el derbi regional de este Día de Andalucía como un punto y aparte, los de Víctor lo interpretaron al pie de la letra. Y es que fue una inflexión completa de los verdiblancos, ya que, si el sábado se rompía su racha casera cuando el eterno rival le remontaba en la segunda parte, en La Rosaleda ocurrió todo lo contrario. Llevaban seis encuentros sin ganar los heliopolitanos, que no lo habían conseguido desde el cambio de entrenador a domicilio, al tiempo que la discretísima primera parte no invitaba precisamente al optimismo. Ya con la lista, de la que se ausentaba Rubén Castro, la polémica estaba servida, pues las intensas rotaciones aplicadas por el preparador madrileño no salieron bien de inicio. Por suerte, la rectificación en el intermedio, dando entrada a Dani Ceballos, obró de revulsivo para un Betis mucho mejor en la reanudación. Tanto como para remontar, estrenarse fuera y aparcar por fin la crisis.