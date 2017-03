Sufrir también suma

Sufrir es ley de vida en las alturas. Y no significa un menoscabo en la forma, ni en el mérito, al contrario, porque toda proeza exige precisamente esa capacidad de sufrimiento para sobrevivir en la adversidad y superar los continuos retos que supone una posición de privilegio. El Sevilla demostró ayer una vez más que posee el espíritu necesario para, como mínimo, amenazar hasta el final la hegemonía de Barcelona y Real Madrid, pues ya no precisa ser superior para ganar los partidos y se ha instalado en una dinámica en la que maximiza su lucidez y resiste cuando el estilo de Sampaoli no se impone. Contra el Athletic perdió el control del balón pero replicó con orden atrás y soluciones acordes al cariz adquirido por el encuentro. Hacía falta arroparse y lo hizo, y no se le puede recriminar absolutamente nada, porque adaptarse al guión para ganar cuando no se está tan fino como otros días y lograr el objetivo también forma parte de la grandeza.