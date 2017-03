De presión, nada: exigencia

Tenía que ocurrir. Que golearan Barcelona y Real Madrid, sus antecesores en la clasificación, y que Atlético de Madrid, Real Sociedad y Villarreal, sus perseguidores, encima, vencieran también sus encuentros. Es la parte mala de jugar el último, de cerrar la jornada, tesitura que hacía años que no vivía el Sevilla.

También tiene ventajas, aunque, en este caso, los de Sampaoli sentirán esta noche en Vitoria la obligación de no bajar el pistón para seguir soñando despiertos. Pero no debe haber presión en blanquirrojo, sino exigencia. El conjunto nervionense gana las más de las veces que compite, una arrolladora regularidad que lo ha colocado, por méritos propios, entre los aspirantes al título. Son otros quienes no pueden permitirse un error más, para los que no ser campeón sólo puede traducirse como fracaso. Que tiemblen sus piernas.