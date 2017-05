La libertad cuesta

Aquí no se le cierra la puerta a quien no quiere estar. Es una frase muchas veces repetida tanto por Monchi como por los directivos del Sevilla y los mandamases de otros muchos clubes. Pero en Nervión también han dejado muy claro que, para que esas puertas se abran, el dinero debe entrar. Y ahí son inflexibles. Muchos han sido los jugadores (y algún técnico) que en los últimos años han forzado su marcha del Sevilla, pero siempre teniendo que aflojar el bolsillo, y Sampaoli no será una excepción.

Tal vez Argentina no pueda pagar lo que pone la cláusula, tal vez quiera aplazar los pagos, tal vez espere un gesto blanquirrojo ante el deseo del técnico de dirigir la albiceleste, pero aquí ya están acostumbrados a lo que les viene y, hasta ahora, siempre se han salido con la suya. O pagan lo que deben o será otro el que lo haga... el técnico.