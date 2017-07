Fórmulas en el límite

La palabra exigencia bien entendida se erige en el verdadero motor para el crecimiento. Aspirar a más sin perder la perspectiva. No conformarse y buscar las fórmulas necesarias para perforar un poco más los límites establecidos, aunque a veces no resulten demasiado populares. Porque dicha exigencia también acarrea obligaciones y medidas que se exponen a las críticas. La campaña del Sevilla habla de ella, de la necesidad de estar a la altura de una afición a la que se abona pero irrita considerablemente por una nueva subida de precios que la mayoría del sevillismo no entiende sin estar garantizada la Champions. El Sevilla lo estima necesario y lo ha tratado de compensar con una diversidad de abonos "para todos los bolsillos" que ha creado un clima que ahora debe sofocar con más fichajes plenamente ilusionantes.