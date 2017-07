Cargados de esperanza

Serra Ferrer auguró tras la presentación de Sergio León que en un mes, para cuando comenzase la pretemporada, Quique Setién tendría al menos a cuatro fichajes a su disposición. A falta de oficialidad, cuando hoy comiencen las pruebas médicas, no tendrá a cuatro sino a cinco y casi seis. Y tal vez lo mejor es que todos son contrastados y alguno más que ilusionante.

A Sergio León le siguieron Camarasa y Tello y a estos lo harán Barragán, Amat y, casi seguro, Guardado. Serra Ferrer no sólo ha cumplido sino que ha superado lo pactado en un principio. Y no sólo eso, sino que ha cubierto las bajas de Piccini, Petros y Bruno, ha traído al delantero que todos los béticos querían y, sobre todo, ha fichado a un jugador como Tello, que ha despertado a un alicaído beticismo y ha generado una ilusión que no se apreciaba en los veranos precedentes. Los béticos ahora creen que ésta sí puede ser al fin la temporada en la que su equipo empiece a asentarse en esos diez primeros puestos que por historia liguera le pertenecen. Hoy arranca la 'era Setién' y, por ahora, lo hace cargada de esperanza.