Con Monchi, el lacito estaría preparado

Se le puede echar la culpa a Vitolo, que lleva dos días traicionando a todos los clubes que le pretenden -el lunes a Atlético y Las Palmas y ayer al Sevilla-, se le puede castigar a Pepe Castro por anunciar un contrato que aún no estaba firmado y quedar en evidencia, se puede al intermediario (Bahía), que es el que más gana con todo esto... pero el único que de verdad ha perdido ha sido el club hispalense, quien ha quedado retratado en el mayor esperpento que se recuerda y ayer fue el hazmerreír de medio mundo.

Y todo por una operación que se habría aplaudido cualquier otro año. Más importantes que Vitolo fueron en años anteriores Bacca, Gameiro, Navas... y salieron por mucho menos dinero que lo que va a pagar el canario por su libertad. Luego, Monchi, con ese dinero no sólo cubrió la baja sino que hizo un equipo mejor que el que ya tenía el año anterior. El de San Fernando estaba preparado para contingencias como ésta y no le habría dado importancia a la marcha de Vitolo. De hecho, estaría esperando para dar el nombre de su sustituto. Si Arias no lo hace ahora, mal vamos.