Casi nadie lo conoce, pero quien infravalore al Basaksehir estará cometiendo un grave error. Está claro que el Sevilla es el favorito. No en vano es 6º equipo de Europa para la UEFA, el primero del ránking de este 'play off', el 4º de la liga más fuerte... Si cae podrá hablarse de fracaso, pero hay que tener en cuenta al rival. Y no estamos hablando del Leicester, el CSKA, el Fenerbahçe, que eliminaron al Sevilla en años anteriores, sino de clubes tan poderosos como el City, la Juventus, a los que estamos acostumbrados a ningunear cada vez que se enfrentan a uno de los nuestros.

Un poquito de humildad por favor, y no de la falsa que tanto le gusta presumir a Guardiola para luego no demostrar, sino de la de verdad. Si no, te puedes llevar un gran disgusto.