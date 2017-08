La gran final

Jugarse uno de los principales objetivos de la temporada cuando no estás rodado, no has empezado a competir y tu plantel no se ha completado tal vez no sea lo ideal, pero es lo que hay y el Sevilla se juega en 180 minutos, como ayer dijo su presidente, "una final".

Alcanzar la fase de grupos de la Champions es primordial. Ya sea por la importante merma económica que significaría no lograrlo, por el impacto deportivo que supondría de cara al futuro o, simplemente, por el prestigio que da seguir al lado de los mejores clubes del continente el partido de hoy y de dentro de una semana tal vez sean los más importantes de toda la temporada que se avecina. Berizzo lleva mes y medio pensando en estos dos encuentros, ha planificado pensando en ellos y ha llogrado llegar en su mejor momento. Queda demostrarlo.