Partido a partido

Ni es nuevo, ni se lo inventó Joaquín Caparrós -aunque en Madrid parezca que lo ha patentado Simeone-, ni se dice por decir, lo más inteligente que puede hacer un equipo implicado en tantas competiciones y con tantos frentes abiertos es no pensar más allá de lo que le viene. El Sevilla se juega el martes media temporada, pero su técnico no quiere descuidar una Liga que arranca fuerte y para ello, hoy no reservará a nadie.

Y no lo hará, aunque cambie medio equipo, porque tiene plantel para hacerlo sin bajar ni un ápice la competitividad del mismo. O es que Walter es más titular que Jesús Navas y Correa que Nolito, o Ben Yedder que el fichaje más caro de la historia del club (Muriel). El equipo de Nervión, al menos, de medio campo hacia adelante, tiene un arsenal incabable. Así sí se puede ir final a final.