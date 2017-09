Ya llevamos demasiado tiempo viendo fútbol como para sentenciar a un equipo antes de jugar. Pese al 1-2, que obliga al Basaksehir a ganar en Sevilla por dos goles o hacerlo por la mínima con un resultado abultado, pese a la superioridad que el club de Nervión demostró en la ida, pese a contar con uno de los campos más inexpugnables de España y Europa, con una afición que empuja como pocas, pese a que la historia, las estadísticas... están a favor del Sevilla, Berizzo no se fía. Y bien que hace.

Hay demasiado en juego. El técnico hispalense ya demostró en Liga, con un once totalmente cambiado al que jugó en Estambul, el respeto que le tiene a su rival y la importancia que le da a esta competición. Le habrán avisado desde arriba, aunque no le hacía falta. Jugar la Champions es un plus y él aún no se ha estrenado. Hoy no fallarán.