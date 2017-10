Puso el listón alto y lo 'saltó'

"Teníamos el convencimiento de que debíamos cambiar la situación, porque estaban presentes demasiadas dudas". Serra Ferrer resumía así lo que ha sido la ambiciosa planificación desarrollada este verano y que ha logrado traer a Heliópolis a jugadores como Javi García, Campbell o Tello, habituales de clubes de Champions.

El balear tenía claro que la apuesta por traer futbolistas en progresión debía pasar a un segundo plano, que había que mirar muy alto para intentar subir el nivel del equipo y lo ha logrado. Este equipo ha elevado su valor en 20 millones de euros y ha ilusionado como no lo hicieron ninguno de los anteriores. No había lugar para experimentos. Y no los hizo.