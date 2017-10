La exigencia de un gran club

No es normal que un equipo que ha superado su gran reto en este inicio de temporada, la previa de la Champions, y que lleva un arranque liguero casi inmaculado, invicto, a dos puntos del liderato y con un solo gol en contra no sólo le vean carencias sino que sigan preguntando por los jugadores que no se han podido traer este verano y los cambios de criterio que se han apreciado en las últimas semanas en determinadas posiciones, especialmente el lateral y el delantero. Óscar Arias lo lamenta, pero es lo que toca a un equipo que se ha instalado en la élite y cuya exigencia es máxima.

Ya no vale con fichar, ya se exige algo más. Él lo sabe y por eso aspira a los Berge, Arana, etc. Y a un Sevilla que siga instalado en la élite española, europea y mundial. Todo pasa por seguir sumando, empezando mañana en un lugar mítico: Anfield.