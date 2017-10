Disfruten, es lo máximo

La música con la que todos los futbolistas y aficionados sueñan sonará hoy en honor del Sevilla. Después de jugar esta competición durante tres años de forma consecutiva tal vez pueda parecer muy fácil y no se le dé la importancia que merece, pero estar aquí es muy difícil y, de hecho, algunos de los clubes más poderosos del mundo (Arsenal, Milan, Inter...) no tienen el privilegio de estar. Es un torneo para disfrutarlo. Y, sin embargo, el Sevilla no viene a eso, llega para seguir demostrando por qué es el sexto mejor equipo para la UEFA.

En la Champions League es donde se gana uno el prestigio internacional, es la competición que te permite seguir creciendo y ser un club fuerte en tu propia Liga, es el mayor escaparate del fútbol mundial... Disfruten de ella. No todos pueden decirlo.