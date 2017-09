En el campo no se mira el DNI

Eran los dos futbolistas más veteranos sobre el terreno de juego. De hecho, con permiso de Dani Giménez, Joaquín (36) y Guardado (30, unos meses mayor solamente que Javi García) son los más expertos de la plantilla verdiblanca, lo que no fue óbice, obviamente, para que volvieran a destacar sobremanera sobre el resto. Sobresaliente encuentro de ambos para lograr la segunda victoria del curso y dejar el Benito Villamarín intacto hasta la fecha. Sin duda, un soplo de confianza y energía para visitar el miércoles al Real Madrid, aunque aquélla será otra historia seguramente.

El portuense, con un doblete, demostró que ha empezado como un tiro la temporada y que no está dispuesto a ceder su puesto en el once ni a Boudebouz (que por fin se estrenó como heliopolitano) ni a nadie. Impresionante la carrera en el 2-1, tras un tanto de oportunista en la primera parte, del dorsal 17, que se marchó entre vítores de la enfervorizada grada para ceder su plaza al mediapunta franco-argelino. Pero, si brillante fue la ejecución del bigoleador, no menos loable el esfuerzo del mexicano, imponente toda la tarde en la recuperación y en la distribución. Su tercera asistencia (todas en casa) del ejercicio 17/18 llegaría tras un robo en campo propio. La sociedad promete.