Esto es el Sevilla

Parafraseando el famoso grito de Leónidas en '300', Berizzo dio, a su (educado) modo, un toque de atención a la segunda unidad nervionense, avisando a navegantes de que estar en la plantilla del Sevilla supone un plus de exigencia y responsabilidad. El 'Toto' los va a necesitar a todos durante la temporada y, como demostró en el Celta, no tendrá problemas en realizar profundas rotaciones antes o, sobre todo, después de un partido de Champions. Es por ello que los teóricos suplentes no deben dormirse o relajarse. LaLiga es un objetivo igualmente importante, una puerta a las competiciones europeas por la vía de la regularidad, así que el nivel de rendimiento tiene que ser alto también. Ayer, los hispalenses no fueron superiores a un recién ascendido que, errores arbitrales aparte, pudo haber empatado a última hora. "Y no habría sido injusto", agrega el míster sevillista. De momento, los resultados sonríen más que el juego, pero no siempre será así.