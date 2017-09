Lopera no salvó al Betis en el 92

Se van "esclareciendo" los hechos, como le gustaba decir a Lopera. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla ha declarado la nulidad de la suscripción del 31,38 por ciento de las acciones del Betis por parte de Farusa en junio de 1992. La sentencia del Mercantil, de 76 páginas, confirma que el dueño del Betis desde 1992 hasta el 2010 -18 años- no pagó por las acciones con las que accedió al control del club. Tuvo algunos años de éxitos deportivos, pero queda desmontada la mayor de sus mentiras: no salvó al Betis en el 92. Se lo quedó y a coste cero, gratis. Tras el pacto firmado con él, la mayoría de los 17 demandantes se han retirado del proceso penal, menos 'Béticos por el Villamarín'. Haro dice que "el objetivo social del Betis no es que Lopera vaya a la cárcel", y puede tener razón, pero cuesta entender que se le paguen 15,5 millones de euros a Lopera y a Oliver sabiendo ahora que el primero le vendió al segundo unas acciones que nunca compró.