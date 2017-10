Gracias. Y no por reconocer la pasión con la que este medio empezó hace más de dos décadas, la cual continúa viva hoy, sino por darle su sitio al periodismo, una profesión tan denostada en estos tiempos que corren. Los medios son "imprescindibles", aseguró el presidente José Castro durante la entrega de la VIII edición de los Premios José Antonio Blázquez, y no le faltaba razón. Pero no sólo para el fútbol, sino para la vida. Y por eso hay que darle las gracias al Sevilla Fútbol Club, pues este galardón tan especial entregado a ESTADIO Deportivo por su trayectoria nos empuja a seguir adelante con nuestra "implicación con el deporte sevillano" -como bien resaltó Castro- y a estar ahí cuando los equipos de la ciudad lo necesiten, pues eso nos une. No es por la necesidad de una palmadita en la espalda, porque la razón de ser de ED es la de realizar nuestra profesión con responsabilidad y profesionalidad, como llevamos años haciendo. Pero que una entidad centenaria lo reconozca, valore y realce en un contexto como el actual es digno de elogio. Agradecidos y encantados de poder contar éxitos futuros del deporte sevillano.