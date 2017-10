Es fácil señalar ahora el 'ya lo dije' a posteriori, pero es una frase que ayer recordaron muchos sevillistas y todos los que analizaron este verano la planificación nervionense. Hacía falta un quinto central. Y hasta el propio Arias lo reconoció a lo largo del verano, pero al final no sólo no vino el central, o el lateral que pudiera jugar por en esa posición -como ocurría con Kolo en su día-, sino que casi no viene el jugador de banda.

Sobra decir que el deseado para el centro de la defensa no apareció y que se confió en los cuatro integrantes, pese al conocido riesgo que se iba a correr con Pareja y Carriço. Sea por falta de dinero o porque así lo decidió el club, ahora Berizzo se queda en un tramo decisivo de la temporada con dos centrales, Kjaer y Lenglet, y con un Mercado que regresaría a su posición natural cuando haga falta. Estaban avisados.