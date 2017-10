Esta vez fue el Nuevo San Mamés; hace unas semanas, el Wanda Metropolitano. Suele decirse que las aspiraciones reales de un equipo se miden en función de lo que es capaz de hacer cuando visita los feudos más complicados. Y ahí el Sevilla tiene un problema.

A Madrid fue invicto, a Bilbao, como segundo clasificado. En ambos partidos, pese a no toparse con la mejor versión del Atlético ni del Athletic, el equipo y su afición salieron fríos. Con la sensación de no haberlo dado todo y de no tener un plan para dotar de fluidez a su juego. La 'teoría de la manta corta', además, no ayuda a entrar en calor. No halla equilibrio en las áreas. Si no se destapa por la delantera, lo hace por la defensa.

Para colmo, Kjaer se une a Carriço y Nico Pareja en la enfermería y obliga a Berizzo a viajar hoy a Moscú tiritando: con Lenglet y Mercado como únicos centrales sanos.