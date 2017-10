No están para bromas

Históricamente, a esta eliminatoria de Copa se le ha dado muy poca importancia cuando el rival era de categoría inferior. Sólo servía, sobre todo cuando era a un sólo partido, para acarrear críticas y alguna que otra humillante eliminación. Sin embargo, cuando los clubes y futbolistas se la han tomado en serio ha servido para revitalizar temporadas. El pasado año lo pudimos ver en las fáciles victorias sevillistas ante el Formentera, que permitieron coger confianza al hasta entonces infrautilizado Correa, vital a final de temporada. Al mismo tiempo que al Betis de Víctor le hundió moralmente cuando parecía que, con la llegada del técnico madrileño, el equipo empezaba a crecer. Eso no quiere decir nada, sólo que no son para tomárselas a broma.

Para el Cartagena, vérselas con el Sevilla será una fiesta y, aunque no se valore un previsible triunfo, puede valerle a Berizzo para encontrar esa clave en su juego que no ha hallado en este arranque de temporada. Y al Betis para que muchos de los que están actuando menos en este arranque (Boudebouz, Campbell, Amat...) sigan sumando minutos o para que Sergio León retome su racha goleadora. Y recordar que, si se quiere ganar un título, no hay ninguno más factible que éste.