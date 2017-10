Ni trámite ni molestia

A pesar de que el ambiente no es el mismo en Nervión (donde arrecian las críticas a Berizzo y se empieza a cuestionar el proyecto que lidera el argentino) que en Heliópolis (donde prevalecen los halagos a Serra, sobre todo, y Setién), tanto Sevilla como Betis no sólo encarrilaron sus respectivas eliminatorias de dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante rivales de inferior categoría, sino que afrontaron ambos partidos como lo que son: una oportunidad para que los menos habituales se reivindiquen y para que los que necesitan ritmo lo ganen. No lo desaprovecharon en las filas blanquirrojas hombres como Sarabia, Correa y Ganso, que se ofrecen al 'Toto' para ayudar a achicar agua y que ésta vuelva cuanto antes a su cauce. Y, en las verdiblancas, Nahuel y Campbell levantaron la mano para cuando las bandas precisen de oxígeno y potencia, mientras que Boudebouz subió otro peldaño y Sergio León mostró que, en su sitio, ofrece todas las garantías.