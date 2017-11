Vuelve el fútbol.

"Deseando competir el lunes tras muchos días de parón (...) A nadie le hace gracia tantos días", señalaba ayer Joaquín. Acostumbrados a tener fútbol a todas horas los aficionados lo echan mucho de menos en estos parones pero más aún unos jugadores a los que no les gusta entrenar sin competir y que quieren resarcirse cuanto antes de los tropiezos con los que se fueron a este parón, igualada bética en casa y derrota sevillista en Barcelona.

Por fortuna, el 'Virus FIFA' no ha causado estragos, Durmisi y Kjaer han podido certificar su clasificación mundial con Dinamarca y eso repercutirá económicamente en ambos clubes, Steven Nzonzi ha debutado con Francia, Fabián se ha hecho con un puesto en la sub 21, Ever Banega sigue contando para Sampaoli...

Casi todo han sido alegrías antes de una jornada clave para definir el futuro de Sevilla y Betis.