Un punto siempre es muy poco en una Liga de tres puntos, pero el de ayer, como el logrado frente al Getafe, puede valer oro. Sobre todo porque se logró en otro partido que estaba 'perdido', pero en el que el Betis no merecía perder. Pese que el equipo verdiblanco no tiene ni la frescura ni la contundencia arriba del arranque liguero, debió irse al descanso por delante y se fue por detrás.

Pese al 5-0 encajado en Eibar, no mereció las críticas que tuvo que soportar y que atenazaron a sus jugadores. Pese a que el 2-2 no deja satisfecho a nadie hay que darlo por bueno tal y como estaba la situación. Pese a todo no se perdió. Y en Canarias espera una final.