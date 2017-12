No puede quedar así

El problema trasciende los límites de caer goleado en el Santiago Bernabéu y reside en la vergonzosa actitud de los futbolistas sobre el césped y en su ausencia de amor propio para defender con un mínimo de dignidad el escudo que lucen en su pecho y que enriquece sus cuentas corrientes.

No hay excusa posible para justificar que el Sevilla regale siempre las primeras partes y que entre en los partidos sin la concentración necesaria a estos niveles. La situación se ha repetido una y otra vez en la presente temporada y no se atisba ninguna solución por parte del banquillo o de los propios jugadores, que exhiben, sobre todo algunos, una ausencia de implicación preocupante y castigable. De hecho, la ridícula imagen ante el Real Madrid no debe quedar impune, y no por el 5-0 en sí, sino porque, con su desidia, faltaron al respeto a los colores y a la afición.