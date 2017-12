Arias, no falles

La destitución de Berizzo, independientemente de que pueda ser acertada o no y de que haya llegado en el momento adecuado o inadecuado, sólo señala a un único culpable. Y no es el argentino. Se trata de un Óscar Arias que apostó por él como técnico y le dio un plantel con el que no podía jugar como él quería.

El resultado es que, pese a que las estadísticas respaldan su labor, el aficionado estaba desencantado y pedía un cambio, y el Sevilla no ofrecía atisbos de mejoría de cara a la segunda parte de la temporada.

Por eso, aunque pudiera parecer una locura esta decisión con el equipo quinto en la Liga y justo antes de un derbi, pocas veces el sevillismo ha estado tan de acuerdo con algo. Pero no perdonará un nuevo error como éste. Arias está obligado a atinar esta vez. Si no... ya sabe quién será el próximo destituido.