Recuperad la alegría

El lunes quedó patente la ilusión con la que el sevillismo recibe este 2018. Olvidada queda una etapa en la que los resultados no lograban tapar la decepción que el juego producía entre los aficionados.

Por ello, el principal reto al que se enfrenta Montella es volver a recuperar la alegría perdida en los últimos meses, empezando desde hoy mismo en una eliminatoria en la que tiene muy poco que ganar y mucho que perder. El Cádiz es, teóricamente, inferior y eso le hace un enemigo muy peligroso.

No será el único reto al que se enfrente a corto plazo el técnico italiano, pues no puede olvidar que lo realmente importante le llega el sábado, en el partido más trascendente del año; que tiene la misión de 'recuperar' a Muriel, a Nzonzi...; formar un once tipo, etc. Construir una nueva era en el Sevilla F.C..