El día perfecto para reivindicarse

Quiere regalarse Sergio León una victoria en el derbi. Y si es con gol suyo, miel sobre hojuelas. Con Sanabria en el dique seco y Rubén Castro recién aterrizado en el equipo, es el momento idóneo para que el cordobés alce la voz y agarre con fuerza la camiseta de titular.

Un día perfecto para reivindicarse. Pero no sólo para el delantero, sino para todos los que participarán en un choque que nadie quiere perderse. Los que lo conocen, porque saben lo que significa en esta ciudad tan dual; y los que aún no lo han vivido, porque todos por la calle les recuerdan que los derbis no se juegan, se ganan.

Por ello, es también la ocasión ideal para que Nzonzi entierre definitivamente el hacha de guerra con su mejor versión o para que Muriel deje a un lado las críticas y comience a responder a su elevado coste. Porque en una acerca y en otra, se cuentan las horas con ansias.