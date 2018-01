Remiendos de enero

Pese a que el aura de infalibilidad rodeaba a Monchi, lógicamente, han sido muchos los fichajes que en los últimos años no llegaban a cuajar en el Sevilla, ya fuera por falta de minutos, porque no encajaran en lo que se requería o, simplemente, porque no eran del gusto del técnico.

Casos como el de Aspas, Immobile o Llorente son más que evidentes, pese a que su calidad era indiscutible. Pero no es el caso de este año. Que sólo una de las nueve incorporaciones tenga el aprobado a estas alturas, independientemente de los problemas que ha habido con el entrenador, sólo puede tener un culpable: la secretaría técnica.

Si los nuevos vienen para reforzar, parece claro que los Pizarro, Muriel, Nolito, Corchia... no han hecho olvidar a los Vitolo, Iborra, Mariano, Jovetic, etc. Y la conclusión es que el nivel del Sevilla es inferior al de la 16/17. Tienen 22 días para solucionarlo. Si no...