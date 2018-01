No hay indulto sin redención

Es indiscutible que las posibilidades de reaccionar en un ambiente de crispación descienden considerablemente, porque en horas bajas se precisa más cariño que recriminaciones y hostilidad, pero también que los golpes a la ilusión siempre resultan muy dolorosos y que la afición está en su derecho de evidenciar su malestar con una bronca tras lo ocurrido en el derbi y las sensaciones.

No obstante, el problema radica cuando se pierde la perspectiva y se traspasan los límites del respeto en perjuicio de los propios colores. El Sevilla no se redimió ayer a la altura de la decepción que provocó en los suyos y se entiende una pitada al final del partido, e incluso durante el mismo cuando apreciaba que el equipo bajaba los brazos. No hay indulto sin redención plena.

Realidad que no debe solapar otra también incuestionable: que, pese a todo, continúa vivo en todas las competiciones y la única forma de seguir es que afición, equipo y club remen juntos.