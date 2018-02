Una apuesta exitosa

A los béticos que llevan siguiéndolo en el filial toda la temporada no les habrá sorprendido lo que vieron este sábado, pero sí al resto de la humanidad. No es lógico debutar en Primera como titular, en un partido importante, ser la referencia de tu equipo y tener el desparpajo de liderar a todo un histórico y ante 50.000 personas. Loren irrumpió ayer en la elite con un partido que le sirve a los de Setién para no alejarse de su objetivo y estar en la pelea cuando llega la parte importante de la temporada.

Pero mejor incluso que eso, su actuación respalda la apuesta del técnico cántabro, que podrá contar en este tramo final de campaña con tres delanteros contrastados para jugar a lo que él quiera. Lástima lo de Feddal, aunque viendo cómo está desde comienzos de campaña, se podía esperar. Un lunar que no merma la alegría verdiblanca.