Después de las decepciones de los últimos años y de que, a veces, el exceso de presión haya afectado negativamente al equipo, nadie en el Betis quiere oír hablar de Europa y prefieren centrarse en objetivos más modestos. Hablar de pelear con poderosos que les pasan claramente en presupuesto por una de esas plazas soñadas parecía un tema tabú... hasta ahora.

Joaquín ha hecho una vez más de 'portavoz' del plantel y se ha preguntado que por qué no se va a poder soñar con cotas mayores de las planteadas en un principio. Los puestos europeos están ahí, al alcance de la mano y el Betis no debería tener más presión -porque no tiene presupuesto teórico para luchar por ellos- que sus rivales, lo que supone una ventaja añadida. Entonces, ¿por qué no ser ambiciosos y aspirar a ese goloso objetivo? Soñar es gratis.