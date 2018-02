'This is Sevilla'

El Manchester United se llevó un premio mayúsculo en su visita al Sánchez-Pizjuán. Con un tiro entre los tres palos, demasiada suerte habrían tenido los de Mourinho si llegan a ganar. De hecho, lo que les habría caído de no ser por De Gea es una señora goleada, pues, como rezaba el tifo que presidió el encuentro en sus prolegómenos, 'This is Sevilla'.

El rendimiento del once de gala que ha diseñado Montella, y que no toca ni por receta del médico en las citas importantes, es incuestionable. También en Europa. Los 'red devils' no fueron anoche en Nervión ni rojos ni diabólicos, eclipsados por la pujanza de un cuadro blanquirrojo que conserva intactas sus opciones de plantarse en cuartos.

Bajo la batuta de Banega, los sevillistas fueron encerrando en su área al United, convirtiendo a Sergio Rico en un mero espectador. En Old Trafford, volverán a soñar.