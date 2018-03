Soñando en el 'Teatro'

Se dice tradicionalmente que las finales no hay que jugarlas sino ganarlas. Lo de hoy, para el Sevilla, es más que eso, es uno de los partidos más importantes de su historia, aunque no haya un título en juego. Sólo en una ocasión los de Nervión superaron esta fase, pero eran otros tiempos, sólo jugaban 32 equipos esta competición y de eso han pasado sesenta años.

A diferencia de las tres ocasiones anteriores en las que el Sevilla tuvo esa opción (ante Fenerbahçe, CSKA y Leicester), esta vez no llega como favorito a este encuentro definitorio. Ante un rival como el United, uno de los cinco más poderosos del mundo económicamente hablando, no tienes nada que perder y cuentas con un empate a cero que no te da ventaja, pero sí te hace muy peligroso.

En el 'Teatro de los Sueños' soñar con los cuartos de final no es una quimera.