En peligro de extinción

Corren malos tiempos para los mitos, una especie en extinción en una era en la que la moda es justo la opuesta a lo que se ha hecho toda la vida, que es encumbrar a las figuras del equipo de cada uno.

El deporte nacional, y más tras el cobarde escudo de las redes sociales, es ahora descabalgar a la estrella, con críticas injustas o, en su defecto, exageradas y desmesuradas. Es decir, lo que toca es ser desagradecido con aquellos jugadores que lo han dado todo por unos colores.

Ya le ha pasado a muchos, el último, Adán. Y lo peor de todo es que ni siquiera se ha ido. No le han renovado (él quiere), pero le queda un año más de contrato. Hay a quien no le ha sentado bien que el meta se lesione y se opere, y se dedican a darle palos. Sin duda, todo un ejercicio de mala memoria. No sólo por los cinco años de 'Adandependencia' (entre ellos, medio como colista deshauciado y otro en Segunda), sino porque pasan sólo cuatro días de su última actuación salvadora.