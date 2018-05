Vuelve Caparrós

Han pasado trece años, pero los automatismos no se pierden y la forma de ser de Joaquín Caparrós, tampoco. Si por algo pueden estar tranquilos los sevillistas es que, con él, sus jugadores se van a poner las pilas. Es difícil estar junto al utrerano y no contagiarse de su energía.

No sabemos si será la solución que este plantel necesitaba para activarse o si no era ése el problema, pero en ello confían todos los sevillistas. De hecho, en estos cuatro días han podido recordar algunas cosas que no se veían desde hace mucho, desde aquellos tiempos en los que un Sevilla modesto trataba de hacerse un hueco entre los grandes y ponía las bases para convertirse en el dominador de la Europa League.

Ayer, el equipo volvía a entrenarse en el estadio. No lo había hecho en toda la temporada. No significa nada, pero es un cambio.... Hacen falta más.