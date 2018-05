Un plausible resbalón

Por simple lógica, tenía que pasar. Así lo explicó el propio Setién en sala de prensa. Por más que el técnico cántabro apriete y el club destile ambición por todos sus poros, es normal que una vez sellado un objetivo inesperado hace meses, surja la relajación.

No es que los profesionales verdiblancos no dieran la cara en San Mamés, pero ese campo aprieta, sin ser el mejor Athletic de los últimos años, y lo de ayer no es más que resbalón admisible. Ahora toca mirar al derbi. Aunque antes, este miércoles, hay un Sevilla-Real Madrid. Y no sólo interesa ese partido en Nervión. También desde Heliópolis mirarán de reojo.

Si los de Caparrós no ganan, el Betis habrá asegurado la sexta plaza y con ello evitará jugar las tres rondas previas de la próxima Europa League. Pero si vencen, el duelo cainita llegará más caliente que hace unas semanas, con los blanquirrojos pudiendo colocarse a dos puntos a falta de una jornada. Llega la semana de pasión de la Sevilla futbolera.