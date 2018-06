El 'mago' Serra

Las sensaciones que ha dejado Serra Ferrer desde que regresó al Betis no podían ser más buenas y los resultados han acabado por darle la razón a todos los que confiaron en él, pese a las dudas que a mitad de campaña se cernían sobre Setién, su gran apuesta. Pero si las sensaciones y los resultados eran buenos, los números también le dan la razón.

El Betis no sólo ha crecido deportivamente con los Bartra, Boudebouz, Tello, Guardado, Feddal... con respecto al año anterior, sino que lo ha hecho casi a coste cero gracias a la venta de efectivos, especialmente a la salida de Ceballos, no tan deseada, y a la de un Pezzella al que no se le ha echado de menos, pero también a los Petros, Piccini...

Es la máxima de cualquier equipo: equilibrar presupuestos y mejorar el equipo. Es fácil decirlo y difícil hacerlo. Serra lo logró.