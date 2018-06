Despacito y buena letra.

A 4 de junio, con el Mundial en puertas y sin ninguna cara nueva en Nervión. Podría ser preocupante si nos atenemos a lo que este club nos tenía acostumbrado a estas alturas y a que algunos directos rivales ya han anunciado varias incorporaciones o tienen avanzadas las negociaciones.

Sin embargo, no hay que alarmarse. Primero, porque el Sevilla tiene un gran plantel y mientras no salga nadie, cuenta con la seguridad de que con estos mimbres puede competir con éxito. Segundo, porque con el Mundial todo se va a paralizar y salvo operaciones secundarias, los grandes movimientos se retrasarán. Y tercero, porque con Caparrós recién aterrizado, lo mejor es no precipitarse.

Sólo Lenglet, con una cláusula asequible, podría cambiar los planes, pero incluso ahí es donde más jugadores se han visto. Parece que no se mueve, pero se está haciendo.