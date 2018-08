Agridulce pretemporada

Si nos atenemos a los resultados y a las sensaciones, la pretemporada sevillista -que ayer acabó- no invita al optimismo. Corto de efectivos, desequilibrado en determinadas posiciones, especialmente en el centro de la defensa, sin sensación de equipo poderoso en ataque, a excepción de la tradicional efectividad de Ben Yedder... no es la mejor forma de encarar un mes en el que se van a jugar gran parte de los objetivos de la temporada: el título que más opciones tienen de ganar (Supercopa) y seguir vivos en competición europea. Sin embargo, no todo debe ser pesimismo, pues también se puede sacar algo positivo de esas sensaciones que ayer transmitió ante el Benfica, no en vano es un equipo que va a jugar Champions y ante el que el conjunto de Machín no se vio inferior. Si juegan igual de serio, el Újpest no debe ser problema.