Primera lección

Se sabía que esto no era la pretemporada y que se podía sufrir; los menos optimistas podían pensar incluso que se podía pinchar o, con muy mala fortuna, perder, pero en pocas cabezas entraba ayer el varapalo que el Betis más ilusionante de los últimos años iba a recibir.

Una cura de humildad que no debe afectar en lo anímico ni en la confianza que arrastraba de la pasada temporada, pero sí debe servir para que, en los próximos partidos, no se cometan los muchos errores que ayer se pudieron ver sobre el campo.

Para que el Betis sepa buscar alternativas cuando los rivales le tapen a sus jugadores más creativos, para que no pierda tantos balones en zonas peligrosas que dejen vendida a su defensa, para que no sea tan previsible en el pase y sepa superar líneas con otras opciones que no sean entrar por el centro o insistir siempre por el mismo sitio...

El desastre ya es pasado. Contra eso no se puede hacer nada. Sólo aprender y avanzar. Quedan 37 jornadas.